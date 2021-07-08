“Чий Крим?”: у центрі Харкова прихильник РФ порізав чоловікові руку

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

У Харкові біля бару “Молодість”, розташованому на площі Конституції, стався конфлік, у результаті якого 27-річному чоловіку порізали руку.

Відомо, що конфлікт стався близько 04:00 у четвер, 8 липня.

На записі видно, що чоловіка в червоній футболці запитали: “Чий Крим?”. На що він відповів: “Наш, російський”.

Далі автор відео вже показує свою порізану руку, обмотану білою ганчіркою. За його словами, поранення наніс саме чоловік, який заявляв про “російський” Крим.





Згодом, на місце події прибули правоохоронці. Вони опитали свідків, встановили особу іншого учасника бійки. Ним виявився 34-річний мешканець Харкова.

Слідчим поліції внесено відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb