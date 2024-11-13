Президент Південної Кореї вперше за 8 років провів тренування з гольфу, готуючись до зустрічі з Трампом

Про це пише The Guardian з посиланням на офіс президента Південної Кореї.

Зазначається, що південнокорейський лідер відвідав поле для гольфу 9 листопада, що стало його першою грою з 2016 року. Як припускає ЗМІ, він може намагатися використовувати особисті стосунки з Трампом для просування інтересів Південної Кореї.

"Багато людей, близьких до президента Трампа, говорили мені, що між нами з Трампом буде хороша хімія", – зазначив Юн на пресконференції після того, як привітав Трампа з перемогою телефоном.

Як відомо, Дональд Трамп завзятий гравець у гольф. Під час своєї попередньої каденції він кілька разів зустрічався з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, і гольф також був частиною цих зустрічей. Так, під час візиту до Південної Кореї у 2017 році Трамп похвалив корейських гольфістів, назвавши їх "одними з найкращих у світі", і високо оцінив популярність гольфу в країні.