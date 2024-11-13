У яких випадках за скоєння ДТП настає адміністративна, а у яких – кримінальна відповідальність: пояснення адвоката

Про те, у яких випадках за скоєння ДТП настає адміністративна, а у яких – кримінальна відповідальність, в ефірі Еспресо розповів Дмитро Кушнаренко, адвокат адвокатського об'єднання "Актум".

Офіційна статистика свідчить про те, що з настанням холодів кількість ДТП значно збільшується. Відповідаючи на запитання, чому так відбувається, адвокат з ДТП зазначив, що, по-перше, водії часто забувають вчасно "перевзути" автівку в зимову гуму. Друга причина – недостатня освітленість доріг або її повна відсутність. Також значна кількість ДТП пов’язана з тим, що в холодну пору року пішоходи надають перевагу темному одягу без світловідбивачів.

Ще одна причина – недотримання швидкісного режиму. Окрім того, чимало людей серед ВПО погано орієнтуються в містах і відволікаються на навігатор.

Відповідальність за ДТП

За вчинення ДТП передбачена адміністративна, кримінальна, а також цивільноправова відповідальність.

"Адміністративна відповідальність у нас наступає у випадку вчинення дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих, або якщо потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження", – пояснив Дмитро Кушнаренко.

Кримінальна відповідальність настає у тих випадках, коли потерпілі отримали травми середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, або коли учасник дорожньо-транспортної пригоди загинув.

"Також цивільноправова відповідальність наступає за нанесені тілесні ушкодження особам, витрати на лікування, моральну шкоду, а також пошкоджені транспортні засоби та інше майно", – зазначає адвокат з кримінальних справ в Києві.

За його словами, з 2022 року значно жорсткішою стала відповідальність за окремий вид кримінального правопорушення, а саме вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.

"Ця подія винесена в окрему норму і має дуже суворі покарання. Зокрема там неможливо отримати умовно достроково, неможливо отримати умовний термін позбавлення волі", – розповів Дмитро Кушнаренко.

"До цього вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння кваліфікувалося лише як обтяжувальна обставина, а зараз це вже окрема норма особливої частини Кримінального кодексу", – додав він.

За яких умов може бути закрито кримінальну справу щодо ДТП з потерпілими

За словами адвоката, кримінальну справу може бути закрито в тому випадку, якщо потерпілий, який дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості, отримав від винуватця ДТП компенсацію матеріальних і моральних збитків і більше не має до нього претензій. Також важливо, щоб людина не була раніше судимою і повністю визнала свою провину.

"У такому випадку можливо на стадії досудового розслідування або вже безпосередньо в суді закрити кримінальне провадження за примиренням сторін", – розповів Дмитро Кушнаренко.

Окрім того, кожне кримінальне правопорушення може бути закрито за строками давності.

Чи обов'язково викликати на місце події юриста

Дмитро Кушнаренко зазначив, що присутність юриста на місці ДТП є дуже важливою.

За його словами, адвокат при ДТП з постраждалими, який представлятиме інтереси обвинуваченого чи потерпілого, максимально чітко проконтролює дії слідчих, які обов’язково мають провести повний огляд місця аварії та все правильно зафіксувати. Мають бути залучені поняті та свідки, всі учасники ДТП повинні пройти перевірку на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також важливо зафіксувати гальмівні сліди, обстежити прилеглу територію та переглянути відеозаписи з реєстраторів. Все це має бути відповідним чином зафіксовано у протоколі, й адвокат має право також внести туди свої зауваження.

До приїзду адвоката учасник ДТП має право не давати жодних пояснень представникам правоохоронних структур. Відмова давати свідчення без захисника не є ознакою того, що людина апріорі винна. Навпаки, з юридичного погляду це найбільш правильна стратегія для людини, яка пережила сильний стрес, резюмував Дмитро Кушнаренко.