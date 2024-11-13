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США, Японія та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
09:35
Світ світ Південна Корея США КНДР військові новини

У середу, 13 листопада, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали другі тристоронні навчання Freedom Edge, демонструючи спільне стримування загрози, які створює Північна Корея на тлі її поглиблення відносин із Росією

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Про це повідомляє південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS), передає Yonhap.

Триденні навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від острова Чеджу. 

У другому раунді навчань Freedom Edge будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, зокрема авіаносець ВМС США George Washington, а також винищувачі F-35, південний есмінець ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японський есмінець JS Haguro.

"Ця ітерація демонструє найсучасніші можливості протиповітряної оборони з інтеграцією винищувачів 5-го покоління в складну багатодоменну оборонну інфраструктуру. Їх інтеграція ... гарантує, що об'єднані військові сили та сили самооборони можуть діяти разом на найвищому рівні проти будь-якої загрози", - йдеться в повідомленні Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США.

Зазначається, що навчання охоплюватимуть низку напрямків, зокрема протиповітряну оборону, протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

Навчання відбулися на тлі зростаючого занепокоєння, що розміщення військ Північної Кореї в Росії може призвести до ескалації тривалої війни Москви з Україною, кажуть військові.

 

Теги:
Новини
Росія
КНДР
Японія
Південна Корея
США
Військові новини
Світ про Україну
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