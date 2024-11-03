Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання

Про це поінформувало Yonhap.

Як зазначили у виданні, ці навчання розглядаються як демонстрація сили у відповідь на запуск Північною Кореєю нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-19" 31 жовтня.

"На тлі поступово зростаючої співпраці у сфері безпеки між трьома країнами будемо посилювати координацію з метою стримування й спільного реагування на загрози з боку Північної Кореї", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

За даними JCS, під час навчань винищувачі трьох країн супроводжували бомбардувальник B-1B над акваторією, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї та Японії. B-1B виконав умовне бомбардування цілі, продемонструвавши, за словами JCS, "вражаючі" можливості.