Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання
У неділю, 3 листопада, Південна Корея, США та Японія провели спільні повітряні навчання на півдні Корейського півострова за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B
Про це поінформувало Yonhap.
Як зазначили у виданні, ці навчання розглядаються як демонстрація сили у відповідь на запуск Північною Кореєю нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-19" 31 жовтня.
"На тлі поступово зростаючої співпраці у сфері безпеки між трьома країнами будемо посилювати координацію з метою стримування й спільного реагування на загрози з боку Північної Кореї", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS).
За даними JCS, під час навчань винищувачі трьох країн супроводжували бомбардувальник B-1B над акваторією, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї та Японії. B-1B виконав умовне бомбардування цілі, продемонструвавши, за словами JCS, "вражаючі" можливості.
- США та Південна Корея в п'ятницю, 1 листопада, вперше провели спільні навчання з використання ударних дронів, через день після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.
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