США та Південна Корея вперше провели спільні навчання з використання ударних безпілотників
США та Південна Корея в п'ятницю, 1 листопада, вперше провели спільні навчання з використання ударних дронів, через день після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети
Про це пише Yonhap, з посиланням на повітряні сили Південної Кореї.
Там зазначили, що навчання відбувалися за участі південнокорейського розвідувального безпілотного літального апарата RQ-4B Global Hawk та американського ударного дрона MQ-9 Reaper.
Як пише видання, навчання проходили за сценарієм удару по джерелу провокації супротивника. Південнокорейський безпілотник збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном. Після отримання інформації Reaper здійснив пуск авіабомби GBU-38 для точного ураження цілі.
За даними джерела видання, обидві сторони не планували розголошувати інформацію про ці навчання, але вирішили зробити це як попередження після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.
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