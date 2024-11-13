Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Масштаби руйнувань сягають $500 млрд, - форум Via Carpatia про відбудову України
Ексклюзив

Масштаби руйнувань сягають $500 млрд, - форум Via Carpatia про відбудову України

Оксана Ліховід
13 листопада, 2024 середа
11:27
Війна з Росією Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін

Російська агресія щодня руйнує будівлі, соціальну інфраструктуру, забирає життя людей, змушує їх покидати домівки, змушує підприємства переїжджати в більш безпечні регіони для ведення бізнесу. Процес відбудови буде тривалий і масштабний

Зміст

Про це йшлося на форумі Via Carpatia - 2024 в етері Еспресо.

Заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін повідомив, що масштаби руйнувань в Україні сягають близько $ 500 млрд.

"Це величезна сума, і ця сума щодня зростає. Ворог не відступає від своїх намірів знищити Україну, знищити інфраструктуру, але ми маємо вистояти. Однак основні ресурси державного бюджету витрачаються якраз на ведення війни, на забезпечення потреб Збройних сил України. Зараз Україна дуже залежить від підтримки, від солідарності наших євроатлантичних партнерів", - зазначив Рябикін.

Народний депутат України Артем Ковальов зауважив, що Польща вже довела, що виступає для України ключовим військовим і логістичним хабом.

"Я впевнений, що після нашої перемоги роль Польщі буде ще посилюватися як логістичного хабу, як країни, яка буде допомагати з відновленням. Тому нам уже зараз треба розбудовувати транскордонну співпрацю, запускати нові інфраструктурні маршрути та ще більше пов'язувати наші країни", - сказав Артем Ковальов.

Голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко наголосила, що після результатів виборів у США є багато ворожих інформаційно-психологічних операцій і наші вороги намагаються нав'язати неприйнятні варіанти для України.

"Без гарантій безпеки ми не можемо сказати, що велика кількість інвесторів розглядатиме Україну як серйозне місце для інвестицій. Наразі важливо забезпечити перспективи й ресурси для України. Нам недостатньо лише відсотків із заморожених російських активів. Нам потрібні всі 300 мільярдів. Для цього треба створити український банк відновлення й розквіту з офісом у Брюсселі", - резюмувала Ганна Гопко.

  • 13 листопада в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024  стартувала конференція “Українсько-польська зустріч”. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького. 
  • У панелі "Відбудова України. Напрями співпраці України та Польщі, реалізація проєктів" також взяли участь Марцін Босацький, депутат Сейму Республіки Польща, Роман Ващук, бізнес-омбудсмен, Яцек Карновські, депутат Сейму Республіки Польща, державний секретар міністерства фінансів та регіональної політики.
Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Польща
Військові новини
допомога Україні
Читайте також:
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Ситуація динамічно змінюється: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
Вугледар
Автор Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 43.8
    Продаж 44.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 листопада
12:34
Оновлено
РФ завдала комбінованого удару по Україні: у Києві працювала ППО, в області є постраждалий
12:26
Оновлено
СБУ ліквідувала в Севастополі керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського
12:19
Українські документальні фільми "Іван і Марта" та "Будинок зі скалок" виходять онлайн
12:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Карта бойових дій за період 6-13 листопада: кільце навколо Курахового стрімко стискається
12:06
"Від дронів до великої бронетехніки": Мінстратегпром назвав обсяг річної спроможності ОПК України
12:01
Ексклюзив
Via Carpatia 2024
Польські депутати про відбудову України: "Польща знає, як це робити. Хочемо брати активнішу участь"
12:00
Партнерський матеріал
Чому лялька Barbie виглядає, як Фріда Кало, а Стівен Гокінґ розмовляв "голосом робота" – книжкова серія, що змусить ваших підлітків читати
11:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен їде до НАТО в той час, як Альянс готується до повернення Трампа, а посилення ударів російських дронів випробовує українську оборону. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:49
шахед
Росіяни зранку влучили безпілотником біля ТЦ у Харкові: є руйнування
11:45
гольф
Президент Південної Кореї вперше за 8 років провів тренування з гольфу, готуючись до зустрічі з Трампом
11:15
США в Польщі відкривають нову базу ППО для захисту країн НАТО
11:15
Видання People назвало зірку "Офісу" Джона Кразінські найсексуальнішим чоловіком у світі
11:14
Зізнався, що хотів убивати воїнів ЗСУ: СБУ затримала жителя Чернігова, який працював на російське ГРУ
10:53
Ілюстративне фото
Ситуація в Кураховому важка, евакуація жителів планується завчасно, - поліція Донеччини
10:49
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула жінка, є поранені
10:40
У Києві відкрилась “Українсько-польська зустріч”: парламентарі, урядовці й експерти обговорюють партнерство в обороні, енергетиці та відбудові
10:36
прапори України та США
США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти
10:24
МЗС України
Комісар африканської економічної організації звинуватив Україну в "геноциді на Донбасі", МЗС відреагувало
10:17
ппо
Уночі та вранці сили ППО збили 37 російських БПЛА та 4 ракети
10:06
Євробачення
Нацвідбір на Євробачення-2025: організатори отримали 369 заявок від учасників із 8 країн
10:01
OPINION
"Мир у січні" нереальний
09:35
світ Південна Корея США КНДР військові новини
США, Японія та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання
09:34
Микола Княжицький на VIA CARPATIA
"Мирні плани" Трампа не змінюють наміру РФ знищити Україну, – депутат Княжицький
09:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
09:30
Партнерський матеріал
У яких випадках за скоєння ДТП настає адміністративна, а у яких – кримінальна відповідальність: пояснення адвоката
09:29
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти
09:03
електроенергія, графіки відключень
Укренерго запровадило обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів
09:02
російська армія, мобілізація
"Зараховують навіть місцевих депутатів": окупанти намагаються створити в Криму бригаду БАРС, - партизани
08:44
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп оголосив низку майбутніх призначень, зокрема міністрів оборони та внутрішньої безпеки й директора ЦРУ
08:43
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Британська письменниця Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії - 2024
08:33
Минулої доби на фронті сталося 162 боєзіткнення: на Курщині Сили оборони відбили 20 атак
08:24
Вугледар
"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара
08:21
Валерій Залужний
Київ домовляється з Лондоном про щорічне навчання в Британії 5-7 тис. українських студентів, - Залужний
08:01
OPINION
​Путін зводить нову Берлінську стіну
07:55
Дональд Трамп
Союзники Трампа тиснуть на нього після інформації про можливе призначення Рубіо держсекретарем США
07:49
Пентагон
США передали Україні 83% обіцяних боєприпасів і 67% засобів ППО, - Пентагон
07:43
Ексклюзив
Військові письменники та історик Володимир В"ятрович
Від рішень, як коментувати цю війну, залежатиме її завершення, - історик В'ятрович
07:38
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ
07:17
обстріл, ППО
У Росії заявили, що нібито збили 29 БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
07:01
Пентагон
Витік документів Пентагону про український контрнаступ: Тейшейру засудили до 15 років ув'язнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV