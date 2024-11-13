Масштаби руйнувань сягають $500 млрд, - форум Via Carpatia про відбудову України

Про це йшлося на форумі Via Carpatia - 2024 в етері Еспресо.

Заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін повідомив, що масштаби руйнувань в Україні сягають близько $ 500 млрд.

"Це величезна сума, і ця сума щодня зростає. Ворог не відступає від своїх намірів знищити Україну, знищити інфраструктуру, але ми маємо вистояти. Однак основні ресурси державного бюджету витрачаються якраз на ведення війни, на забезпечення потреб Збройних сил України. Зараз Україна дуже залежить від підтримки, від солідарності наших євроатлантичних партнерів", - зазначив Рябикін.

Народний депутат України Артем Ковальов зауважив, що Польща вже довела, що виступає для України ключовим військовим і логістичним хабом.

"Я впевнений, що після нашої перемоги роль Польщі буде ще посилюватися як логістичного хабу, як країни, яка буде допомагати з відновленням. Тому нам уже зараз треба розбудовувати транскордонну співпрацю, запускати нові інфраструктурні маршрути та ще більше пов'язувати наші країни", - сказав Артем Ковальов.

Голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко наголосила, що після результатів виборів у США є багато ворожих інформаційно-психологічних операцій і наші вороги намагаються нав'язати неприйнятні варіанти для України.

"Без гарантій безпеки ми не можемо сказати, що велика кількість інвесторів розглядатиме Україну як серйозне місце для інвестицій. Наразі важливо забезпечити перспективи й ресурси для України. Нам недостатньо лише відсотків із заморожених російських активів. Нам потрібні всі 300 мільярдів. Для цього треба створити український банк відновлення й розквіту з офісом у Брюсселі", - резюмувала Ганна Гопко.