У Києві планують скоротити комендантську годину

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

"Згідно з робочим варіантом, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - ідеться в повідомленні начальника КМВА Серія Попко.

Він наголосив, що питання комендантської години в КМВА розглядали регулярно. Його опрацьовували спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони столиці, оскільки бачили суспільний запит щодо скорочення. У зв'язку з цим КМВА впровадила низку безпекових заходів, які б дозволили скоротити період комендантської години.

Попко зазначив, що зменшення тривалості комендантської години дозволить покращити логістичне забезпечення в Києві, зокрема збільшить час руху громадського транспорту для зручності киян і гостей міста.

"Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи. Київською міською військовою адміністрацією буде враховано усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо", - наголосив Попко.

Утім начальник КМВА нагадав, що загрози для столиці та її мешканців досі існують, тож за потреби безпекові заходи, зокрема комендантську годину можуть посилити.

"Аби цього не сталося - нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя. Наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!" - підсумував Попко.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці чи в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки. Якщо ж у цей час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її, перевірити документи та встановити причину порушення комендантської години. Також можуть провести огляд речей, транспортного засобу чи навіть помешкання затриманого.