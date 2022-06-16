У Києві почали ремонтувати житлові будинки після російських обстрілів

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Наразі місто розпочало відновлювання 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше пошкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах", - написав він.

За його словами, в столиці внаслідок ракетних обстрілів пошкоджені 636 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.

"Згідно з критеріями уряду та затвердженою програмою робіт, у Києві першочергово обстежують та відновлять 360 об’єктів. Зокрема: 52 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 5 закладів соціального захисту, 89 об'єктів житлово-комунального господарства, 12 закладів культури, 196 житлових будинків та 1 адміністративну будівлю", - повідомив міський голова столиці.

Він додав, що на роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів має надати уряд.

27 лютого у Києві ворог обстріляв житловий масив Троєщина.

18 березня окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва.

23 березня російські війська обстріляли українську столицю. В результаті обстрілів пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували.

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