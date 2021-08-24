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У Києві понад 100 тис. людей взяли участь у святкових дійствах до 30-річчя Незалежності України

24 серпня, 2021 вiвторок
22:10
Суспільство

В Україні 24 серпня відбулося понад 400 масових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності України, лише в Києві у таких заходах взяли участь майже 100 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Всього в державі відбулося майже 400 масових заходів, приурочених 30-річчю Незалежності України. Лише в Києві участь у святкових дійствах взяли близько 100 тис. громадян", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що до охорони громадського порядку було залучено підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності відбулися у Києві. В них взяли участь близько 100 тис. осіб.

"Відбулися і заявлені марші захисників та патріотів України за участі понад десяти тисяч осіб. Безпеку громадян забезпечували близько десяти тисяч правоохоронців - це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - цитує пресслужба слова Клименка.

Зазначається, що під час масових заходів було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно зреагували. Мова йде про спробу молодика вчинити самоспалення на Хрещатику та чоловіка, який облив червоною фарбою флагшток та сходи біля Київської міської державної адміністрації.

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поліція
свята
День Незалежності
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