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У Києві повідомили про замінування всіх шкіл, залізничного вокзалу та аеропорту в Жулянах

31 січня, 2022 понедiлок
11:43
Кримінал фейкове замінування

У понеділок, 31 січня, невідомі заявили про замінування Центрального залізничного вокзалу, аеропорту "Київ" у Жулянах та усіх шкіл у Києві

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Так, на спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл Києва, Центрального залізничного вокзалу та аеропорту "Київ" (Жуляни).

Наразі за вказаними адресами виїхали поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Вони проводитимуть перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів.

  • Нагадаємо, 21 січня невідомі заявили про замінування всіх шкіл у Києві.

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