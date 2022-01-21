У Києві повідомили про замінування всіх шкіл
У п'ятницю, 21 січня, невідомі заявили про замінування всіх шкіл у Києві
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту СБУ.
Правоохоронці розпочали перевірку шкіл на наявність вибухонебезпечних предметів.
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Нагадаємо, напередодні, 20 січня, СБУ отримала повідомлення про замінування всіх шкіл Харкова.
За даними СБУ, більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн.
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