Більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн, - СБУ

Про це речник СБУ Артем Дехтяренко розповів РБК-Україна.



"Більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - повідомив Дехтяренко.



Речник розповів, що повідомлення про мінування чи теракти надходять на електронні поштові скриньки СБУ, Нацполіції та безпосередньо об'єктів терористичних посягань. З початку 2022 року про підготовку терористичного акту повідомляли 184 рази, і всі вони були неправдивими.



Також жодне із більше тисячі повідомлень за 2021 рік не підтвердилося.



"У кожному випадку здійснюється перевірка об'єкта можливого мінування силами органів Національної поліції з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося", - зазначив Дехтяренко.



Речник СБУ додав, що зловмисники використовують програмне забезпечення, яким намагаються забезпечити собі анонімність. Однак лише за минулий рік встановили 300 таких осіб. Їх притягнуть до відповідальності - за неправдиве повідомлення про мінування загрожує позбавлення волі до шести років, а в разі повторного інциденту термін можуть збільшити до восьми років.



"У разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя і здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв - від 7 до 12 років з конфіскацією майна", - зауважив Дехтяренко.

Нагадаємо, у Харкові за добу 13 січня "мінували" 234 об'єкти.

СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.

18 січня у Києві надійшли повідомлення про мінування Апеляційного суду, ОАСКу та 40 шкіл у різних районах столиці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb