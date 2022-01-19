Більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн, - СБУ
Служба безпеки України за минулий 2021 рік зафіксувала понад 1 100 неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру, які переважно стосувалися мінування об'єктів у Києві, Харківській, Запорізькій та Одеській областях
Про це речник СБУ Артем Дехтяренко розповів РБК-Україна.
"Більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - повідомив Дехтяренко.
Речник розповів, що повідомлення про мінування чи теракти надходять на електронні поштові скриньки СБУ, Нацполіції та безпосередньо об'єктів терористичних посягань. З початку 2022 року про підготовку терористичного акту повідомляли 184 рази, і всі вони були неправдивими.
Також жодне із більше тисячі повідомлень за 2021 рік не підтвердилося.
"У кожному випадку здійснюється перевірка об'єкта можливого мінування силами органів Національної поліції з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося", - зазначив Дехтяренко.
Речник СБУ додав, що зловмисники використовують програмне забезпечення, яким намагаються забезпечити собі анонімність. Однак лише за минулий рік встановили 300 таких осіб. Їх притягнуть до відповідальності - за неправдиве повідомлення про мінування загрожує позбавлення волі до шести років, а в разі повторного інциденту термін можуть збільшити до восьми років.
"У разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя і здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв - від 7 до 12 років з конфіскацією майна", - зауважив Дехтяренко.
- Нагадаємо, у Харкові за добу 13 січня "мінували" 234 об'єкти.
- СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.
- 18 січня у Києві надійшли повідомлення про мінування Апеляційного суду, ОАСКу та 40 шкіл у різних районах столиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе