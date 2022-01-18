У Києві евакуйовано людей з Апеляційного суду, ОАСК та 40 шкіл

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Києві, передає Еспресо.Tv.



"Так, дійсно у нас з ранку є повідомлення про замінування ряду шкіл в різних районах міста Києва, а також є повідомлення про замінування одного з приміщень Апеляційного суду. В даний час ведеться перевірка. На щастя, поки поганих новин у нас немає, але перевірки ще тривають, тому що багато об'єктів і великий обсяг роботи", - розповіли в поліції.



При цьому уточнили, що інформація про "замінування" інших об'єктів інфраструктури в поліцію не надходила.



У свою чергу прес-служба Київського апеляційного суду вже заявила про припинення роботи.



"18 січня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій. В даний час проводиться евакуація працівників і відвідувачів Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.



Крім того, поліція Києва заявила про повідомлення щодо масового замінування шкіл столиці - одночасно майже 40 об'єктів.



Про це розповіла в коментарі ВВС News Україна речниця поліція міста Юлія Гірдвіліс.



Зазначається, що невідомий повідомив адреси навчальних закладів на лінію СБУ, поліція перевіряє всі ці об'єкти.



Навчання там припинили, вибухотехніки та інші служби проводять ретельну перевірку.



Поліція обіцяє повідомити про деталі перевірок та подробиці ситуації за кілька годин. Зазвичай такі повідомлення виявляються фальшивими.



Відомо, що 18 січня про "замінування" також заявили в окружному адміністративному суді Києва.



Нагадаємо, що 17 січня у Києві зачиняли станції метро "Театральна" та "Позняки" через повідомлення про замінування.



А СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.

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