Поліція перевіряє інформацію про замінування всіх шкіл Харкова

Про це пише KHARKIV Today.



Анонімне повідомлення про замінування надійшла на електронну адресу Управління СБУ в Харківській області.



Як зазначили співробітники спецслужби, зараз інформацію перевіряють.



"Наразі відпрацьовується відповідними органами", - повідомила речниця СБУ Харківщини Лілія Домашенко.



У відомстві наголосили, що впродовж останнього часу збільшується кількість повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що інформація не правдива.



"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої у суспільстві", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, у Харкові за добу 13 січня "мінували" 234 об'єкти.

СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.

18 січня у Києві надійшли повідомлення про мінування Апеляційного суду, ОАСКу та 40 шкіл у різних районах столиці.

В СБУ заявили, що більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн.