У Києві позашляховик в’їхав у маршрутку

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

ДТП сталася у Печерському районі столиці на в’їзді на міст Патона.

Медики, які прибули на автопригоду, надали медичну допомогу на місці. Потерпілі від госпіталізації відмовилися. Внаслідок ДТП утворився величезний затор з правого на лівий берег.

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