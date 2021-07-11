У Києві позашляховик в’їхав у маршрутку
У Печерському районі столиці на в’їзді на міст Патона Citroen врізався у маршрутний автобус "Богдан"
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
ДТП сталася у Печерському районі столиці на в’їзді на міст Патона.
Медики, які прибули на автопригоду, надали медичну допомогу на місці. Потерпілі від госпіталізації відмовилися. Внаслідок ДТП утворився величезний затор з правого на лівий берег.
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