У Києві презентували виставку оберегів у Другій світовій війні
8 травня у Національному музеї історії у Другій світовій війні відкрилась виставка "Обереги з війни", де представлені предмети, які стали талісманами для українців
Про це інформує Національний музей історії України у Другій світовій війні.
"Фотокартка доньки, що давала стимул повернутися до родини з війни. Ікона, яка допомогла приїхати знову на Батьківщину після депортації. Молитовник, який урятував від ворожої кулі. Прості, на перший погляд, речі стали для своїх господарів джерелом духовної стійкості в найскрутніші моменти життя", - пише пресслужба.
Повідомляється, що в музейній виставці "Обереги з війни" представлені предмети, які підіймали людям дух у кривавому вирі катаклізмів ХХ і ХХІ століть. Значна частина артефактів представлена для публіки вперше.
Вишиванка Розалії Потич. Вона стала для неї та її чоловіка Федора оберегом після примусової депортації на Донбас з Бойківщини.
Крім того, представлені ляльки-мотанки, що допомогли Юлії Павловій, яка початок повномасштабного вторгнення Росії зустріла в місті Боярка на Київщині.
Виставка відбувається у Національному музеї історії України у Другій світовій війні за адресою вулиця Лаврська, 27.
Зали працюють у будні з 10:00 до 19:00, а у вихідні - з 10:00 до 20:00.
Вхідна плата: для дорослих - 30 грн, для студентів і школярів - 20 грн.
- 25 квітня у столиці відкрили виставку, присвячену білоруським героям, які віддали та віддають своє життя у боротьбі з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе