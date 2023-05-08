У Києві презентували виставку оберегів у Другій світовій війні

Про це інформує Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"Фотокартка доньки, що давала стимул повернутися до родини з війни. Ікона, яка допомогла приїхати знову на Батьківщину після депортації. Молитовник, який урятував від ворожої кулі. Прості, на перший погляд, речі стали для своїх господарів джерелом духовної стійкості в найскрутніші моменти життя", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в музейній виставці "Обереги з війни" представлені предмети, які підіймали людям дух у кривавому вирі катаклізмів ХХ і ХХІ століть. Значна частина артефактів представлена для публіки вперше.

Вишиванка Розалії Потич. Вона стала для неї та її чоловіка Федора оберегом після примусової депортації на Донбас з Бойківщини.