У Києві прибрали назви російських міст-героїв з монумента на Шулявці
У столиці поблизу пам'ятника танкістам часів Другої світової війни прибрали назви російських та білоруських міст-героїв та замінили їх банерами з українськими містами, які протистоять сучасній навалі РФ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в telegram.
Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з‘явилися міста-герої Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.
З попередніх назв залишилися тільки українські – Київ, Севастополь, Одеса й Керч.
Зазначається, що міська влада підтримала ініціативу, проте заступник голови КМДА Микола Поворознюк заявив, що зміни слід узаконити.
- 9 квітня у Тернополі демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Олександру Пушкіну.
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