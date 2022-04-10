У Києві прибрали назви російських міст-героїв з монумента на Шулявці

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в telegram.

Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з‘явилися міста-герої Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.

З попередніх назв залишилися тільки українські – Київ, Севастополь, Одеса й Керч.

Зазначається, що міська влада підтримала ініціативу, проте заступник голови КМДА Микола Поворознюк заявив, що зміни слід узаконити.



9 квітня у Тернополі демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Олександру Пушкіну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb