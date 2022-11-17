У Києві прогнозують посилення снігу: містян закликають не виїжджати на автівках
17 листопада у Києві прогнозують посилення снігу, на дорогах працюватиме снігоприбиральна техніка, через це можливі затори
Про це попереджає КМДА.
"Просимо водіїв за можливості не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом. Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка", – просять у міській адміністрації.
У найближчі кілька днів у столиці очікують сніг та ожеледицю. Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму руху, а також бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів.
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