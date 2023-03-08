У Києві проведуть слідчий експеримент із застосуванням зброї, жителів попередили про постріли та ускладнення руху
Завтра, 9 березня, жителі Осокорків можуть чути звуки пострілів через проведення слідчого експерименту
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал КМДА.
"Державне бюро розслідувань у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральної та 120-ї Садової проводитиме слідчій експеримент із застосуванням стрілецької зброї. В районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів. Просимо мешканців зберігати спокій і не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби", - пишуть у міській державній адміністрації.
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