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У Києві провели 18 обшуків у справі про розкрадання 2 млн грн на ремонті шкіл

25 жовтня, 2021 понедiлок
18:17
Кримінал

У Києві правоохоронці провели обшуки у справі про розкрадання бюджетних коштів під час ремонтів навчальних закладів у Святошинському районі

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У понеділок, 25 жовтня 2021 року, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію навчальних закладів Святошинського районну міста Києва, проводять 18 обшуків за місцем розташування підрядних підприємств та домашніми адресами їх керівників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у грудні 2020 року управління освіти Святошинської РДА уклало договори із 8 підрядними організаціями щодо виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території району.

Так, по завершенню робіт керівники підрядних підприємств внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відповідно до експертних досліджень, сума завищень становить близько 2 млн грн, чим завдано збитків столичному бюджету.

За результатами проведених слідчих дій двом директорам підрядних підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України) та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі (розшукові) дії.

  • Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки в Київзеленбуді за фактом розкрадання близько 800 тис. грн коштів територіальної громади Києва.
  • Також на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" відбулись обшуки із врученням підозр керівнику філії та підряднику.

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