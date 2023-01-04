У Києві розпочали роботу пункти з утилізації новорічних ялинок

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У пунктах утилізації новорічні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: "Узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс".



Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть у столиці із 4 до 31 січня включно.

Здати новорічні дерева можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн - пт 08:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн - пт 07:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (пн - пт 07:00-17:00);

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн - пт 08:00-20:00);

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6 (пн - пт 07:00-21:00; сб - нд 8:00-13:00);

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн - пт 07:00-19:00);

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн - чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн - пт 07:00-16:00);

КП УЗН Святошинського району – вул. Жмеринська, 30-Г (пн - пт 08:00-20:00);

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн - пт 08:00-18:00);

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн - пт 08:00-17:00)

КП "Дарницьке ЛПГ" – Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Микільське лісництво, квартал № 35 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Броварське лісництво, квартал № 72 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" – вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн - пт 08:00-16:00).

Мапа розташування пунктів.

16 грудня 2022 року у столиці розпочали роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев. Локації.