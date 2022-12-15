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У Києві розпочали продаж ялинок. Локації

15 грудня, 2022 четвер
16:47
Суспільство

16 грудня у столиці розпочали роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев

Про це інформує Київська міська рада.

"У столиці відсьогодні розпочинають роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев. Вони відкриватимуться поступово і працюватимуть до 31 грудня", - пише пресслужба.

Усі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку з інформацією про походження дерева. Зокрема, святкове дерево можна буде придбати:

Голосіївський район

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Ізюмська, 1;
  • вул. Васильківська, 11/11;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1;
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанія»).

Дарницький район

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Архітектора Вербицького, 28А-30;
  • вул. Бориса Гмирі, 1;
  • вул. Бориса Гмирі, 8;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 1;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Михайла Гришка, 8;
  • вул. Срібнокільська, 5;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б;
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд із просп. П. Григоренка на просп. Бажана – станція метро «Позняки»);
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вул. Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 9;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 32-Д;
  • просп. Петра Григоренка, 43;
  • Харківське шосе, 49;
  • Харківське шосе, 57;
  • Харківське шосе, 144;
  • вул. Княжий Затон, 10;
  • вул. Тростянецька, 4/2;
  • вул. Анни Ахматової, 49.

Деснянський район

  • вул. Теодора Драйзера, 2;
  • вул. Теодора Драйзера, 8;
  • просп. Червоної Калини, 2;
  • просп. Червоної Калини, 6;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 40;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 42;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 75/2;
  • просп. Червоної Калини, 97;
  • вул. Шолом-Алейхема, 17;
  • вул. Шолом-Алейхема, 10-А;
  • вул. Миропільська, 2;
  • вул. Милославська, 10-А;
  • вул. Електротехнічна, 2;
  • вул. Електротехнічна, 4;
  • вул. Електротехнічна, 6;
  • вул. Електротехнічна, 8;
  • вул. Радунська, 3;
  • вул. Оноре де Бальзака, 60;
  • вул. Оноре де Бальзака, 94;
  • вул. Радунська, 26/1;
  • просп. Лісовий, 16;
  • просп. Лісовий, 28/41;
  • просп. Лісовий, 39;
  • вул. Мілютенка, 34;
  • вул. Миропільська, 2;
  • вул. Миколи Закревського, 61/2;
  • ст. м. «Лісова»;
  • ст. м. «Чернігівська»;
  • вул. Каштанова, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Теодора Драйзера, 21.

Дніпровський район

  • б-р Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
  • вул. Празька, 1/35;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Регенераторна, 5-В;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • просп. Соборності, 4;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-р Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

Оболонський район

  • вул. Вишгородська, 44;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
  • просп. Володимира Івасюка, 27;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • просп. Мінський, 2;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52;
  • вул. Дніпроводська, 1;
  • площа Петропавлівська, 2;
  • вул. Міська, 2 (Пуща-Водиця);
  • вул. Івана Івашкевича, 5;
  • вул. Автозаводська, 99/4;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район

  • б-р Дружби Народів, 25;
  • б-р Дружби Народів, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107.

Подільський район

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
  • вул. Івана Виговського, 18;
  • вул. Світлицького, 30/20;
  • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);
  • вул. Наталії Ужвій, 12;
  • просп. Правди, 45;
  • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);
  • просп. Правди, 66 (локація № 1);
  • просп. Правди, 66 (локація № 2);
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • вул. Кирилівська, 122;
  • просп. Правди, 47;
  • просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ);
  • вул. Світлицького, 23;
  • вул. Тираспільська, 49;
  • вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);
  • вул. Сергія Данченка, 1;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • просп. Свободи, 28.

Святошинський район

  • б-р Кольцова, 13;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 58/2;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7.

Солом’янський район

  • вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
  • б-р Чоколівський, 20;
  • б-р Чоколівський, 19-21;
  • просп. Повітрофлотський, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 39.

Шевченківський район

  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
  • вул. Парково-Сирецька, 10.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як працюватимуть цьогоріч новорічні локації та заявив, що головну ялинку країни таки встановлять за гроші приватного бізнесу.

У Yasno заявили, що в Києві встановлять головну новорічну ялинку країни, проте вона буде без ілюмінацій і гірлянд.  

28 листопада мер Києва Віталій Кличко сказав, що ялинку все ж встановлять, але новорічних заходів і фастфудів у центрі столиці не буде.

Кияни звернулись до місцевої влади з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Нині пересування людей містом заборонено з 23:00 до 05:00.  

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