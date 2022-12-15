У Києві розпочали продаж ялинок. Локації
16 грудня у столиці розпочали роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев
Про це інформує Київська міська рада.
"У столиці відсьогодні розпочинають роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев. Вони відкриватимуться поступово і працюватимуть до 31 грудня", - пише пресслужба.
Усі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку з інформацією про походження дерева. Зокрема, святкове дерево можна буде придбати:
Голосіївський район
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вул. Самійла Кішки, 5;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Ізюмська, 1;
- вул. Васильківська, 11/11;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1;
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
- вул. Метрологічна, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанія»).
Дарницький район
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Архітектора Вербицького, 28А-30;
- вул. Бориса Гмирі, 1;
- вул. Бориса Гмирі, 8;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 2;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 1;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- вул. Олександра Мишуги, 4;
- вул. Михайла Гришка, 8;
- вул. Срібнокільська, 5;
- вул. Срібнокільська, 5-Б;
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд із просп. П. Григоренка на просп. Бажана – станція метро «Позняки»);
- Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетин вул. Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 9;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 32-Д;
- просп. Петра Григоренка, 43;
- Харківське шосе, 49;
- Харківське шосе, 57;
- Харківське шосе, 144;
- вул. Княжий Затон, 10;
- вул. Тростянецька, 4/2;
- вул. Анни Ахматової, 49.
Деснянський район
- вул. Теодора Драйзера, 2;
- вул. Теодора Драйзера, 8;
- просп. Червоної Калини, 2;
- просп. Червоної Калини, 6;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 40;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 42;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 75/2;
- просп. Червоної Калини, 97;
- вул. Шолом-Алейхема, 17;
- вул. Шолом-Алейхема, 10-А;
- вул. Миропільська, 2;
- вул. Милославська, 10-А;
- вул. Електротехнічна, 2;
- вул. Електротехнічна, 4;
- вул. Електротехнічна, 6;
- вул. Електротехнічна, 8;
- вул. Радунська, 3;
- вул. Оноре де Бальзака, 60;
- вул. Оноре де Бальзака, 94;
- вул. Радунська, 26/1;
- просп. Лісовий, 16;
- просп. Лісовий, 28/41;
- просп. Лісовий, 39;
- вул. Мілютенка, 34;
- вул. Миропільська, 2;
- вул. Миколи Закревського, 61/2;
- ст. м. «Лісова»;
- ст. м. «Чернігівська»;
- вул. Каштанова, 7;
- вул. Теодора Драйзера, 4;
- вул. Теодора Драйзера, 21.
Дніпровський район
- б-р Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
- вул. Празька, 1/35;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Регенераторна, 5-В;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- просп. Соборності, 4;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-р Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;
- перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.
Оболонський район
- вул. Вишгородська, 44;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
- вул. Олександра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6 (локація № 1);
- площа Оболонська, 6 (локація № 2);
- просп. Володимира Івасюка, 27;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- просп. Мінський, 2;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- просп. Оболонський, 52;
- вул. Дніпроводська, 1;
- площа Петропавлівська, 2;
- вул. Міська, 2 (Пуща-Водиця);
- вул. Івана Івашкевича, 5;
- вул. Автозаводська, 99/4;
- вул. Юрія Кондратюка, 2;
- просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.
Печерський район
- б-р Дружби Народів, 25;
- б-р Дружби Народів, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107.
Подільський район
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
- вул. Вишгородська, 21/6;
- вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
- вул. Івана Виговського, 18;
- вул. Світлицького, 30/20;
- просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
- просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);
- вул. Наталії Ужвій, 12;
- просп. Правди, 45;
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);
- просп. Правди, 66 (локація № 1);
- просп. Правди, 66 (локація № 2);
- просп. Свободи, 2;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20;
- вул. Кирилівська, 122;
- просп. Правди, 47;
- просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ);
- вул. Світлицького, 23;
- вул. Тираспільська, 49;
- вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);
- вул. Сергія Данченка, 1;
- просп. Василя Порика, 13;
- просп. Свободи, 28.
Святошинський район
- б-р Кольцова, 13;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 58/2;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Ірпінська, 76-80;
- вул. Сім’ї Стешенків, 7.
Солом’янський район
- вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
- б-р Чоколівський, 20;
- б-р Чоколівський, 19-21;
- просп. Повітрофлотський, 18/2;
- вул. Солом’янська, 39.
Шевченківський район
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
- вул. Парково-Сирецька, 10.
Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як працюватимуть цьогоріч новорічні локації та заявив, що головну ялинку країни таки встановлять за гроші приватного бізнесу.
У Yasno заявили, що в Києві встановлять головну новорічну ялинку країни, проте вона буде без ілюмінацій і гірлянд.
28 листопада мер Києва Віталій Кличко сказав, що ялинку все ж встановлять, але новорічних заходів і фастфудів у центрі столиці не буде.
Кияни звернулись до місцевої влади з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Нині пересування людей містом заборонено з 23:00 до 05:00.
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