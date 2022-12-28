Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс", – наголосили у пресслужбі.

Загалом працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ «Конча-Заспа".

Здати новорічні дерева можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн - пт 08:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн - пт 07:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (пн - пт 07:00-17:00);

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн - пт 08:00-20:00);

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6 (пн - пт 07:00-21:00; сб - нд 8:00-13:00);

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн - пт 07:00-19:00);

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн - чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн - пт 07:00-16:00);

КП УЗН Святошинського району – вул. Жмеринська, 30-Г (пн - пт 08:00-20:00);

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн - пт 08:00-18:00);

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн - пт 08:00-17:00)

КП "Дарницьке ЛПГ" – Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Микільське лісництво, квартал № 35 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "Дарницьке ЛПГ" – Броварське лісництво, квартал № 72 (пн - пт 08:00-17:00);

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" – вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн - пт 08:00-16:00).

Мапа розташування пунктів.

У 2022 році кияни принесли на перероблення 8,5 тис. хвойних дерев.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.

29 листопада в Yasno заявили, що головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною" - буде без ілюмінацій і гірлянд.

16 грудня у столиці розпочали роботу ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев. Локації.

Кияни звернулись до місцевої влади з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Нині пересування людей містом заборонено з 23:00 до 05:00.