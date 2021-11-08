У Києві скасують 11 рейсів маршруток: які саме
У столиці скасують 76 маршруток, оскільки місто розриває договори з чотирма перевізниками через фальсифікації
Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.
У Києві розірвуть угоди за 11 маршрутами через фальсифікації.
Згідно з результатами аудиторської перевірки конкурсних документів, були знайдені фальсифікації, завдяки яким деякі перевізники отримали необґунтовану перевагу на таких маршрутах:
- № 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто";
- № 231 - "Базальт";
- № 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005";
- № 517, 402 - "Універсал-Транс".
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