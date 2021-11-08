У Києві скасують 11 рейсів маршруток: які саме

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.



У Києві розірвуть угоди за 11 маршрутами через фальсифікації.



Згідно з результатами аудиторської перевірки конкурсних документів, були знайдені фальсифікації, завдяки яким деякі перевізники отримали необґунтовану перевагу на таких маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто";

№ 231 - "Базальт";

№ 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005";

№ 517, 402 - "Універсал-Транс".

За словами Костянтина Усова, Київ не укладатиме нових договорів стосовно цих маршрутів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb