У Києві сталася ДТП за участі п'ятьох автомобілів, є постраждалі
У Києві сталася ДТП, постраждали двоє людей
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Автопригода сталася за участі пʼяти автомобілів на вулиці Маршала Малиновського.
Унаслідок ДТП двох потерпілих госпіталізували з травмами.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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