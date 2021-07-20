У Києві сталася ДТП за участі п'ятьох автомобілів, є постраждалі

Про це повідомляє прес-служба поліції.



Автопригода сталася за участі пʼяти автомобілів на вулиці Маршала Малиновського.



Унаслідок ДТП двох потерпілих госпіталізували з травмами.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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