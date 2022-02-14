У Києві сталася пожежа в гімназії східних мов
У навчальному корпусі Київської гімназії східних мов загасили пожежу, жертв і постраждалих унаслідок загорання немає
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Інформація про пожежу в гімназії надійшла 14 лютого о 01:22. Було з'ясовано, що горить покрівля триповерхової будівлі навчального закладу. О 03:30 пожежу локалізували на площі 2 тис. кв. м, а о 04:39 - ліквідували.
Гасіння загорання було ускладнене тим, що будівля має дерев'яні конструкції й перекриття, що сприяло швидкому поширенню вогню.
До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 людей особового складу.
Жертв і постражадлих немає. Причину й обставини загорання встановлюватимуть правоохоронці.
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