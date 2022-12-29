У Києві Starlink забезпечують критичну інфраструктуру , - радник Кличка
Одне із головних завдань для Києва у разі настання блекауту - це можливість комунікувати не тільки жителів, а критичної інфраструктури між собою
Про це в ефірі Еспресо заявив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
"Я знаю кілька районів, які ведуть активну дискусію щодо безперебійного інтернету. Наприклад, Шевченківський, Солом'янський. Вони дискутують з провайдерами стосовно того, що оптоволоконний інтернет має працювати в штатному режимі постійно. Якщо буде альтернативне постачання на Wi-Fi роутери, то буде можливість отримувати інтернет в укриттях та пунктах обігріву", - зазначив він.
За словами Білоцерковця, над цим триває робота.
"Ми розуміємо, що одне із головних завдань у разі настання на певний час блекауту - це можливість комунікувати не тільки киян, а критичної інфраструктури між собою. Ми зараз забезпечуємо Starlink критичну інфраструктуру і оптоволокном пункти обігріву", - підсумував радник Кличка.
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