У Києві Starlink забезпечують критичну інфраструктуру , - радник Кличка

Про це в ефірі Еспресо заявив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Я знаю кілька районів, які ведуть активну дискусію щодо безперебійного інтернету. Наприклад, Шевченківський, Солом'янський. Вони дискутують з провайдерами стосовно того, що оптоволоконний інтернет має працювати в штатному режимі постійно. Якщо буде альтернативне постачання на Wi-Fi роутери, то буде можливість отримувати інтернет в укриттях та пунктах обігріву", - зазначив він.

За словами Білоцерковця, над цим триває робота.

"Ми розуміємо, що одне із головних завдань у разі настання на певний час блекауту - це можливість комунікувати не тільки киян, а критичної інфраструктури між собою. Ми зараз забезпечуємо Starlink критичну інфраструктуру і оптоволокном пункти обігріву", - підсумував радник Кличка.