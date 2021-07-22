У Києві суддя на автомобілі збила стовп, врізалась у дерево та ледь не наїхала на пішоходів

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" та "Київ Оперативний".



"Суддя Деснянського суду Світлана Колегаєва на Audi, записаному на маму, вилетіла з дороги, збила стовп і врізалась у дереві, мало не збивши пішоходів. Деякі ЗМІ пишуть, що Колегаєва начебто перебувала в нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.



Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.



"Київ оперативний" повідомляє, що кілька днів тому ця ж жінка дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській.







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