У Києві суддя на автомобілі збила стовп, врізалась у дерево та ледь не наїхала на пішоходів
У Києві на Оболоні вночі 22 липня суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп
Про це повідомляє "Центр протидії корупції" та "Київ Оперативний".
"Суддя Деснянського суду Світлана Колегаєва на Audi, записаному на маму, вилетіла з дороги, збила стовп і врізалась у дереві, мало не збивши пішоходів. Деякі ЗМІ пишуть, що Колегаєва начебто перебувала в нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.
Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.
"Київ оперативний" повідомляє, що кілька днів тому ця ж жінка дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській.
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