У Києві та області покриття інтернету після російської атаки впало на 50%, - організація з кібербезпеки NetBlocks
У понеділок, 19 грудня, у Києві та області після нічних атак дронами з боку Росії покриття інтернету впало на 50%
Про це повідомляє організація з кібербезпеки NetBlocks.
Зазначають, що в столиці 19 грудня зафіксували проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день удару по Україні 16 грудня.
"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - ідеться в повідомлені.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників у столиці, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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