Про це повідомляє організація з кібербезпеки NetBlocks.

Зазначають, що в столиці 19 грудня зафіксували проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день удару по Україні 16 грудня.

"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - ідеться в повідомлені.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників у столиці, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.