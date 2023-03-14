У Києві та області повністю відновлено електропостачання: стабілізаційні відключення припинено
У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії завдяки тому, що повністю відновлено електропостачання
Про це повідомляє ДТЕК.
"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі. Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено ТЕЦ, також стало відомо про трьох постраждалих.
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