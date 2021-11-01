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У Києві температура повітря у жовтні була нижчою за кліматичну норму, - обсерваторія Срезневського

1 листопада, 2021 понедiлок
13:43
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Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві була нижчою за кліматичну норму 1991-2020 років на 0,2°C

Про це повідомляє Центральноа геофізична обсерваторія.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

У свою чергу, найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура  досягла + 18,8°С, а найхолоднішим – 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С.

Зазначається, що на проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4 % кліматичної норми. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.

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