У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у "Дії"

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

"Це додаткова зручність для користувачів смартфонів, яким не треба нести з собою в ЦНАП ID-картку, закордонний паспорт, права чи ідентифікаційний код. Завантажуєте застосунок "Дія", скануєте спеціальний QR-код, який вам показує співробітник ЦНАПу, і ваші документи верифіковано. Документ автоматично потрапляє на пошту ЦНАПу", – заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

В Україні з 23 серпня набув чинності закон №1368-ІХ, який прирівнює е-паспорти до паперових. Він зазначив, що ця послуга відсьогодні доступна в усіх 14 ЦНАПах міста – включно із трьома філіями.

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