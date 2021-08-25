У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у "Дії"
Центри адміністративних послуг Києва почали приймати документи громадян не лише у паперовому, а й у цифровому вигляді – через застосунок "Дія"
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
"Це додаткова зручність для користувачів смартфонів, яким не треба нести з собою в ЦНАП ID-картку, закордонний паспорт, права чи ідентифікаційний код. Завантажуєте застосунок "Дія", скануєте спеціальний QR-код, який вам показує співробітник ЦНАПу, і ваші документи верифіковано. Документ автоматично потрапляє на пошту ЦНАПу", – заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
- В Україні з 23 серпня набув чинності закон №1368-ІХ, який прирівнює е-паспорти до паперових.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе