У Києві відкрили виставку, що стане основою колекції майбутнього музею авангарду

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка була присутня на відкритті виставки, зазначила, що Росія нахабно присвоїла собі ім'я осередку авангарду, наших культурних діячів та їхню творчу спадщину.

"Київ повертає славу світового осередку авангарду. Ми були ним сто років тому, але Росія вкрала в нас право називатися центром світового авангарду. Впевнена, що всім у світі відомі імена Казимира Малевича, Олександри Екстер, Олександра Архипенка, але мало хто знає, що їхня творчість пов’язана з Україною та Києвом. І сьогодні ми маємо відновити історичну справедливість. Зараз, коли ми боронимо своє право жити у вільній, незалежній Україні, ми також кожного дня працюємо над тим, щоб деколонізувати нашу культуру", - сказала вона.

"Я надзвичайно вдячна українським колекціонерам, художникам, котрі передають свої роботи українського авангарду для створення нової колекції в Музеї історії міста Києва", - додала чиновниця.

Заступниця голови КМДА також зазначила, що роботи, представлені на виставці, стануть основою колекції майбутнього музею авангарду в столиці.