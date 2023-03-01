У Києві викрили двох адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан"
У столичному районі Дарниця планувалося зібрання молодіжного руху "Редан", правоохоронці запобігли "акції" та викрили двох неповнолітніх координаторів
Про це поінформували в ГУНП Києва.
Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції, аналітики та оперативники встановили, що днями в районі столиці біля одного з торгових центрів планувалася зустріч учасників руху "Редан" та їхніх опонентів.
Так, правоохоронці встановили організаторів зустрічі, провели з підлітками й батьками профілактичні бесіди. Канали, де поширювалася інформація про рух, були заблоковані.
"Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, що прийшла до України з Росії, та 14-річний хлопець - адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.
- Останніми днями містами України шириться інформація про так званий молодіжний рух ПВК "Редан", який вперше зафіксували на території РФ – підлітки збираються великими групами в громадських місцях і влаштовують бійки.
- Ярослав Шанько раніше зазначив, що спецслужби РФ спровокувавши сутички підлітків у Москві, почали використовувати таку модель провокації та заворушень на території України.
- Станом на ранок 1 березня поліція повідомила про щонайменше 41 зібрання молоді в межах руху ПВК "Редан", який має російське походження. Правоохоронці запобігли сутичкам.
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