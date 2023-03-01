Про це поінформували в ГУНП Києва.

Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції, аналітики та оперативники встановили, що днями в районі столиці біля одного з торгових центрів планувалася зустріч учасників руху "Редан" та їхніх опонентів.

Так, правоохоронці встановили організаторів зустрічі, провели з підлітками й батьками профілактичні бесіди. Канали, де поширювалася інформація про рух, були заблоковані.

"Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, що прийшла до України з Росії, та 14-річний хлопець - адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.