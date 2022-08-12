Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підприємство займалось збутом російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспорту. Готову продукцію отримували від "бізнес-партнерів" з РФ. Під час обшуку співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

За даними Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з втратою права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів та учасників підривної діяльності проти нашої держави", - додають у СБУ.

4 серпня ми писали, що СБУ встановила причетних до вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя.

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