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У Києві викрили завербованого агента "ДНР"

28 січня, 2022 п'ятниця
11:50
Кримінал СБУ

Правоохоронці викрили громадянина України, завербованого під час поїздки до родичів до ОРДЛО "спецслужбою ДНР", який збирав дані про українських силовиків

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, громадянин України під час чергового відвідування родичів на тимчасово окупованій території був завербований підконтрольним спецслужбам РФ так званим "міністерством державної безпеки ДНР". Він добровільно погодився сприяти діяльності терористичної організації ДНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що затриманий збирав інформацію про військовослужбовців правоохоронних органів України, зокрема й СБУ, а потім передавав відомості кураторам під час особистих зустрічей на території окупованого Донбасу або через технічні канали зв'язку.
 
Як відомо, завербованого агента викрили у Києві. Йому обрали запобіжний захід - утримання під вартою без визначення застави.
 
Фігуранту повідомлено про підозру в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

  • Нагадаємо, що на Донеччині затримали найманця "ЛДНР", який втікав від "знущань" ватажків з РФ.
  • Крім того, до Держдуми РФ внесли проєкт звернення про визнання "ЛДНР".

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