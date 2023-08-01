У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях

Про це інформує КМДА.

Зазначають, що суміжні світлофори тестуватимуть до 1 листопада 2023 року. Замість звичних лінз на пішохідних світлофорах у цей період використовуватимуть змінені лінзи із зображенням пішохода та велосипедиста.

Експеримент проведуть на таких перехрестях:

просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;

вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;

вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;

вул. Спаська – вул. Волоська;

вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;

вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

"Такі новації дозволять зручно регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні", - зазначили в КМДА.