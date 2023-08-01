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У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях

1 серпня, 2023 вiвторок
15:06
Суспільство на фото: світлофор

У столиці на восьми перехрестях у пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання для пішоходів і велосипедистів

Про це інформує КМДА.

Зазначають, що суміжні світлофори тестуватимуть до 1 листопада 2023 року. Замість звичних лінз на пішохідних світлофорах у цей період використовуватимуть змінені лінзи із зображенням пішохода та велосипедиста.

Експеримент проведуть на таких перехрестях:

  • просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;
  • вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;
  • вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Спаська – вул. Волоська;
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
  • вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

"Такі новації дозволять зручно регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні", - зазначили в КМДА.

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