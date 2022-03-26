У Києві вистачає ліків та є запас на випадок надзвичайних ситуацій, - Кличко
Міський голова Віталій Кличко зазначає, що у Києві вистачає ліків і зроблений запас на випадок надзвичайних ситуацій
Про це він сказав під час телемарафону, передає УНІАН.
"У нас вистачає ліків. Більше того, нами зроблений запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в Києві. Ми сподіваємося, що цього не буде. Але, утім, запас у нас є", - зазначив Кличко.
За його словами, до Києва надходить також допомога у вигляді запасів медикаментів.
"Майже всі медикаменти є", - запевнив він
Кличко додав, що лікарні працюють у звичайному режимі.
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