У Києві вистачає ліків та є запас на випадок надзвичайних ситуацій, - Кличко

Про це він сказав під час телемарафону, передає УНІАН.



"У нас вистачає ліків. Більше того, нами зроблений запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в Києві. Ми сподіваємося, що цього не буде. Але, утім, запас у нас є", - зазначив Кличко.

За його словами, до Києва надходить також допомога у вигляді запасів медикаментів.

"Майже всі медикаменти є", - запевнив він

Кличко додав, що лікарні працюють у звичайному режимі.