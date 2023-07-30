Про це повідомляє Поліція Києва.

Зазначається, що водію не сподобалось, як у крайній лівій смузі поспішала машина швидкої допомоги, тому він вирішив "підрізати" авто та зупинити рух спецтранспорту. За даними поліції, у кареті перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні.

"Лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД. Поліцейські Подільського управління поліції зареєстрували подію та надали орієнтування по автівці усім нарядам поліції", - йдеться у повідомленні.

Порушником виявився киянин, 1989 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 ККУ. Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 ККУ. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення.