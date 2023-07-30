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У Києві водій Cadillac "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню 2-річну дитину

30 липня, 2023 неділя
22:06
Кримінал У Києві водій "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню дитину

У Києві у неділю, 30 липня, водій позашляховика Cadillac заблокував рух карети швидкої допомоги, яка екстрено доправляла у лікарню 2-річну дитину

Про це повідомляє Поліція Києва.

Зазначається, що водію не сподобалось, як у крайній лівій смузі поспішала машина швидкої допомоги, тому він вирішив "підрізати" авто та зупинити рух спецтранспорту. За даними поліції, у кареті перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні.

"Лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД. Поліцейські Подільського управління поліції зареєстрували подію та надали орієнтування по автівці усім нарядам поліції", - йдеться у повідомленні.

Порушником виявився киянин, 1989 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 ККУ. Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 ККУ. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Україна
авто
поліція
новини Києва
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