Про це поінформували в Київській міській військовій адміністрації.

9 лютого в Києві діятимуть планові графіки відключень: зокрема світло має бути в усіх абонентів столиці з 10:00 до 15:00.

Проте "у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком" - сповістила пресслужба з посиланням на ДТЕК.