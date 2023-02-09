У Києві з 10 до 15 години обіцяють не вимикати світло, надалі діють планові відключення
9 лютого у столиці планують не вимикати світло з 10:00 до 15:00 у разі дотримання лімітів споживання, надалі діятимуть графіки відключень
Про це поінформували в Київській міській військовій адміністрації.
9 лютого в Києві діятимуть планові графіки відключень: зокрема світло має бути в усіх абонентів столиці з 10:00 до 15:00.
Проте "у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком" - сповістила пресслужба з посиланням на ДТЕК.
- 7 лютого стало відомо, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії: це відбудеться для вимірювання споживання енергії в областях.
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