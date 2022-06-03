Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"8 червня у столиці запрацює Кризовий центр, де допомагатимуть людям із гострими стресовими станами, спричиненими військовою агресією. До Київського міського кризового центру "Соціотерапія" можуть звертатися всі, хто відчуває таку потребу", - зауважили в адміністрації..

У центрі допомагатимуть людям із зон бойових дій, окупації, яких переслідують обсесивні або суїцидальні думки, а також тим, кому складно пережити втрату, хто постраждав від фізичного насильс тва або був його свідком.

Терапія триває чотири тижні, упродовж яких потрібно перебувати взаклади. Курс, харчування та проживання безкоштовні. Проконсультуватися в клініці можна за телефонами 044-524-89-90, 044-258-68-91, 044-524-44-71, 044-524-34-93.

4 травня у 12 містах України запрацювали 24 бригади соціально-психологічної допомоги людям, що постраждали внаслідок насильства в умовах війни.

6 травня відкрили МОН і ЮНІСЕФ безкоштовні онлайн-групи підтримки для педагогів.

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