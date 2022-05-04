У містах України запрацювали 24 бригади соціально-психологічної допомоги жертвам насильства

Про це повідомляє канал I-UA.TV із посиланням на спільний брифінг віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної зі Спеціальною представницею ООН з питань запобігання сексуальному насильству в конфліктах Прамілою Паттен.



За попередніми даними, наразі в Україні працюють 24 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.

Зокрема в Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Вінниці, Ужгороді, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Львові, Луцьку та Івано-Франківську.

Там постраждалим від насильства українцям, зокрема внутрішньо переміщеним особам, надають кваліфіковану допомогу.

Проєкт реалізовано у координації з Офісом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й Мінсоцполітики, а також за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення.

"Ми отримуємо дедалі більше свідчень про насильство, якого зазнали українські жінки, чоловіки і навіть діти. Жахливих свідчень про сексуальне насильство. Відтак, наше ключове завдання надати постраждалим та їхнім сім'ям всю необхідну підтримку та допомогу. Робота у форматі мобільних бригад допомоги успішно зарекомендувала себе ще у 2015 році на сході України. Тоді, завдяки роботі бригад, допомогу отримали багато постраждалих, які проживали у важкодоступних місцях Донецької та Луганської областей. Сьогодні переорієнтовуємо їхню діяльність відповідно до нинішніх викликів та умов воєнного часу. Переконана, що в ситуації сексуального насильства турбота про психологічне здоров'я українців є надважливою", – заявила пані Ольга Стефанішина.

Повідомляється, що у містах функціонує по 2 бригади.

До складу кожної з них входять два фахівці/-чині (психолог/-иня, соціальний/-а працівник/-ця), а також водій з автомобілем.

Унікальність надання такої допомоги полягає в мобільності, адже спеціалістки/-ти бригад можуть вирушати на виклики до найбільш важкодоступних місцин, і уже на місці події надавати послуги мешканкам/-цям громад і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на їх території.



У обовʼязки таких бригад зокрема входить надання психологічної допомоги постраждалим особам, реагування на повідомлення про випадки насильства, зокрема шляхом кризового й екстреного втручання та інформування постраждалих осіб про медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства.

Також працівники/-ці розʼяснюють постраждалим їхні права та можливості отримання допомоги і проводять інформаційно-просвітницьку діяльність.



Контакти мобільних бригад можна знайти за посиланням: https://cutt.ly/LGqyBL0