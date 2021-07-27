У Києві з наступного місяця запрацює нова лабораторія з дослідження ПЛР-тестів

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.



"Сьогдні встановлюють нову лабораторію, де в стислі терміни досліджуватимуть ПЛР-тести. За добу зможуть отримувати результати 400 тестів. Враховуючи те, що Україна готується до чергової хвилі коронавірусу, столиці вкрай необхідні такі лабораторії. ... Працюватиме нова лабораторія вже з наступного місяця", - написав Кличко.



Крім того, за словами мера, у столиці продовжується відновлення відділень столичних лікарень та оснащення їх сучасним обладнанням. Роботи тривають, зокрема, в Київській клінічій лікарні швидкої допомоги.



За даними Кличка, за шість місяців цього року в цій лікарні отримало допомогу 27 тис. людей. Зокрема, у 600 людей виявили коронавірус.

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