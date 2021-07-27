У Києві з наступного місяця запрацює нова лабораторія з дослідження ПЛР-тестів
У Києві з серпня запрацює нова лабораторія з дослідження ПЛР-тестів на COVID-19
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.
"Сьогдні встановлюють нову лабораторію, де в стислі терміни досліджуватимуть ПЛР-тести. За добу зможуть отримувати результати 400 тестів. Враховуючи те, що Україна готується до чергової хвилі коронавірусу, столиці вкрай необхідні такі лабораторії. ... Працюватиме нова лабораторія вже з наступного місяця", - написав Кличко.
Крім того, за словами мера, у столиці продовжується відновлення відділень столичних лікарень та оснащення їх сучасним обладнанням. Роботи тривають, зокрема, в Київській клінічій лікарні швидкої допомоги.
За даними Кличка, за шість місяців цього року в цій лікарні отримало допомогу 27 тис. людей. Зокрема, у 600 людей виявили коронавірус.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе