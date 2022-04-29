У Києві залишається посилений рівень небезпеки, — пресофіцер 112-ої бригади ТрО ЗСУ
Пресофіцер Андрій Ковальов зауважив, що попри деокупацію Чернігівщини та Київщини, в столиці зберігається небезпека, особливо обстрілів з боку окупантів
Про це йдеться в етері Espreso TV.
"Для окупантів вже нічого не страшно – жодних запобіжників для них не існує. Обстрілами, які вони чинять під час того, як до столиці України приїжджають міжнародні партнери, кацапи показують, що хочуть Третьої світової", – додав Ковальов.
Також пресофіцер вкотре наголосив не нехтувати сигналами повітряної тривоги – окупанти цілять не по військовій інфраструктурі, а просто у житлові будинки.
"Встановлюйте собі додатки, які повідомлять про повітряну тривогу. Ховайтесь в укриття – невідомо, куди ракета прилетить", – сказав Ковальов.
- Напередодні відбувся ракетний обстріл столиці. Під час цього обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували
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Згодом стало відомо, що загиблою є наша колега журналістка Віра Гирич
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