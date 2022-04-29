У Києві залишається посилений рівень небезпеки, — пресофіцер 112-ої бригади ТрО ЗСУ

Про це йдеться в етері Espreso TV.



"Для окупантів вже нічого не страшно – жодних запобіжників для них не існує. Обстрілами, які вони чинять під час того, як до столиці України приїжджають міжнародні партнери, кацапи показують, що хочуть Третьої світової", – додав Ковальов.

Також пресофіцер вкотре наголосив не нехтувати сигналами повітряної тривоги – окупанти цілять не по військовій інфраструктурі, а просто у житлові будинки.

"Встановлюйте собі додатки, які повідомлять про повітряну тривогу. Ховайтесь в укриття – невідомо, куди ракета прилетить", – сказав Ковальов.

Напередодні відбувся ракетний обстріл столиці. Під час цього обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували

ракетний обстріл столиці. Під час цього обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували Згодом стало відомо, що загиблою є наша колега журналістка Віра Гирич

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb