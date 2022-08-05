У Києві запрацює Маріупольський міський ліцей

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що врятувати заклад вдалося спільними зусиллями.

"Дякую меру Києва Віталію Кличку, міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайт за небайдужість та увагу до Маріуполя та наших жителів. Київ став для багатьох другою домівкою. І не лише для маріупольців, але й наших навчальних закладів. Зокрема, міського ліцею. Це один з найкращих закладів освіти не лише Маріуполя, але й всієї країни. Разом ми зберегли його та освітні можливості для наших дітей", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається що педагогічний колектив ліцею виступив з ініціативою зберегти навчальний заклад, маріупольський муніципалітет її підтримав. Результат – понад 200 учнів, які виїхали з міста, продовжуватимуть навчання у закладі. Проте ліцей може прийняти більше. Зараз проводиться набір. Вступити до нього можуть учні 8-11 класів за профілями: англійська, німецька, французька мови та фізико-математичний профіль.

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