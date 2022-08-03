Дрова на зиму. В окупованому Маріуполі росіяни вирубують парки

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку розпочати заготівлю дров на зимовий період. За відсутності/недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла "під ніж", - стверджує радник мера.

При цьому Андрющенко зазначив, що окупанти продовжують руйнувати місто.

"Вже немає в Маріуполі Полку "Азов". Вже немає бойових дій. Але безповоротна руйнація міста не зупиняється. Просто тому, що Росія", - написав радник мера.

Окупанти розміновують Маріуполь лише в місцях власного перебування.

У Маріупольську лікарню №2, в якій окупанти наразі облаштували військовий шпиталь, нещодавно завезли велику кількість поранених солдат ЗС РФ.

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