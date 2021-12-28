У Києві запрацювала послуга передплаченого паркування
У столиці України офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у telegram.
"Ресторан Citronelle і БЦ "Софія" - перші власники офіційних табличок, наданих містом. Мають 2 і 6 місць відповідно, в рамках короткострокового контракту - до запуску аукціонів", - написав Усов.
Власники офіційних табличок платять місту по 8 599,5 грн на місяць за кожне паркомісце.
Влада Києва запропонувала бізнесу офіційний договір про бронювання машиномісць з використанням офіційного міського знаку і прозорої оплати. За словами Усова, забронювати можна 40% паркомайданчика, інші 60% завжди лишаються загальнодоступними.
"Чесну співпрацю бізнесу з містом можна перевірити за QR-кодом. Там є договір контрагента з відповідальним комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" і дані про те, хто передплатив машиномісця, скільки, на який період, і скільки за це отримує міський бюджет", - додав заступник голови КМДА.
- Нагадаємо, 7 жовтня КМДА анонсувало введення передплаченого паркування у Києві.
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