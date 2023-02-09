Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Києві запрацювали мобільні групи ППО для перехоплення "шахедів" і крилатих ракет: подробиці

У Києві запрацювали мобільні групи ППО для перехоплення "шахедів" і крилатих ракет: подробиці

9 лютого, 2023 четвер
10:46
війна з Росією на фото мобільні вогневі групи у Києві

У Києві створили мобільні групи, які збиватимуть іранські дрони-камікадзе, російські рилаті ракети та інші повітряні цілі

Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

"Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності — озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - розповів він.

За словами генерала, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце, а підготовка учасників груп до бою займає не більше однієї хвилини.

  • У січні було відомо про формування 19 мобільних груп ППО, які захищатимуть критичну інфраструктуру від атак ворожих дронів і ракет.
Новини
Україна
ППО
безпілотник
новини Києва
крилата ракета
Читайте також:
8 лютого, 2023 середа
Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь
Олексій Резніков
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
8 лютого, 2023 середа
Резніков лишається? Як Міноборони знову просить допомоги волонтерів
8 лютого, 2023 середа
Росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області, - ЦНС
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.61
    Купівля 39.61
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 42
    Продаж 42.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 лютого
11:09
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За останні два дні активність ворога знизилася, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
11:03
відключення електроенергії
Енергетична ситуація на Одещині: в ОВА поінформували, що за ніч у регіоні трапилось понад сто аварій
11:01
єврейська громада україни
Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами на випадок атак Тегерану, - посол
10:38
окупанти
На війні РФ проти України загинуло понад 20 російських генералів, - японська розвідка
10:30
Джо Байден
"Путін уже втратив Україну": Байден заявив, що допомога Києву є безстроковою
10:28
Рішення про передачу бойової авіації Україні за НАТО, але домовленостей поки немає, - прем'єр Польщі
10:11
Ексклюзив
Кирило Беркаль
Азовець Кирило Беркаль (Кірт): Війну з Росією ми ніколи не закінчимо, якщо не здобудемо у ній перемогу
10:10
Коригував ракетні удари по Києву та працював на ФСБ: СБУ підозрює робітника Укрзалізниці в держзраді
10:07
Ексклюзив
окупанти
Напрямок руху на Ізюм буде вирішальним для російської атаки, - Згурець
10:02
OPINION
Сергій Громенко
Агент КГБ Кірілл та його друзі
09:58
На фото Збройні сили України
Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті
09:38
Світло
У Києві з 10 до 15 години обіцяють не вимикати світло, надалі діють планові відключення
09:23
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО закликав і надалі забезпечувати Україну зброєю
09:17
окупанти, орки
Обстріли Харківщини: за добу РФ гатила по 3 районах області, є поранені
09:03
Ексклюзив
Ізюм
До Ізюмського району Харківщини повернулися понад 110 тис. мешканців, - голова РДА Масельський
09:00
Зеленський, Шольц і Макрон
"Україна ніколи не буде самотньою": Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці
08:59
Як навчити героїзму, що таке інтроверсія і коли дурному не сумно й самому – 5 книг про ментальне здоров’я
08:53
SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами
08:52
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні на 9 лютого: вартість долара та євро в обмінниках
08:36
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 900 солдатів, 6 безпілотників та 4 засоби ППО: що втратила Росія за добу на українській землі
08:28
на фото: руйнування
За добу Росія вбила двох мешканців Донеччини, семеро отримали поранення
08:15
Євроcoюз ЄС
ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви про те, що вона є "жертвою"
08:10
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь: є загиблий, понівечені будинки й 7 господарських споруд
08:02
OPINION
Карл Волох
З будь-кого на митниці зроблять цапа-відбувайла
08:01
Ексклюзив
Герої України. Зв'язківиця Надія: радіостанція воїна – "ниточка", яка дає шанс на життя
07:43
вибух
Влада Брянської області звинуватила Україну в атаці безпілотників на регіон, працювала ППО
06:58
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки росіян в районах 19 населених пунктів Запоріжжя, Донеччини та Луганщини 
06:38
Південна Корея
В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Хелоуін
06:25
Знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
Maxar опублікувала знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
06:04
російська армія, мобілізація
Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон
06:00
на фото: Ігор Клименко
Впродовж року за фактом мародерства відкрито понад 80 тис. проваджень, - МВС
05:36
ЗСУ
Наступ Росії на Луганському напрямку може завершитись контрударом ЗСУ, - ISW
05:33
Китайський шпигунський аероста
Інцидент зі "шпигунською кулею" не є провалом розвідки США, - Пентагон
05:14
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 12 тисяч людей
04:48
У Новосибірську вибухнув газ у житловлму будинку
У Новосибірську вибухнув газ у п'ятиповерховому будинку: одна людина загинула
04:21
Володимир Путін
Нідерланди викликали посла РФ – вимагають пояснень щодо ролі Путіна у справі MH17
03:54
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
"Данина поваги Україні та її народу": Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
03:26
У Польщі побились українці
У Польщі через ревнощі побились українці: двоє чоловіків мертві, дві жінки поранені
02:59
бокс
Збірна США з боксу знялася з ЧС, до якого допущені спортсмени з РФ та Білорусі
02:31
Зеленський та Сунак домовились про постачання Україні зброї
Далекобійна зброя, бронетехніка та вишкіл пілотів: Зеленський про "сильний оборонний пакет" від Британії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV