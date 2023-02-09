У Києві запрацювали мобільні групи ППО для перехоплення "шахедів" і крилатих ракет: подробиці
У Києві створили мобільні групи, які збиватимуть іранські дрони-камікадзе, російські рилаті ракети та інші повітряні цілі
Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.
"Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності — озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - розповів він.
За словами генерала, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце, а підготовка учасників груп до бою займає не більше однієї хвилини.
- У січні було відомо про формування 19 мобільних груп ППО, які захищатимуть критичну інфраструктуру від атак ворожих дронів і ракет.
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