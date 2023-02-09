Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

"Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності — озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - розповів він.



За словами генерала, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце, а підготовка учасників груп до бою займає не більше однієї хвилини.