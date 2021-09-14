У Києві запровадять штрафи за порушення карантину, - Рубан
У столиці введуть штрафи за порушення карантинних норм після впровадження "жовтої" зони
Про це повідомив голова Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі РБК-Україна.
"Так (будуть штрафи - ред.), якщо буде впроваджена "жовта" зона Держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації щодо дотримання карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції", - наголосив він.
Рубан зауважив, що "жовта" зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.
Він також повідомив, що сума штрафів для столичних закладів при порушенні карантину буде починатися з 34 тис. грн.
- Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як діятимуть обмеження при посиленні адаптивного карантину у різних зонах.
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